На Одесчине опробовали модернизированные ракеты "Ольха-М"
В Одесской области продолжаются государственные испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М"
Об этом сообщает АрмияИнформ.
В издании напомнили, что модернизированная ракетная система залпового огня "Ольха-М" - разработка конструкторов ГП "Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями.
От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Ольха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.
Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.54
-
EUR
Покупка 30.41Продажа 30.8
- Актуальное
- Важное