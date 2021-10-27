На Одесчине опробовали модернизированные ракеты "Ольха-М"

Об этом сообщает АрмияИнформ.

В издании напомнили, что модернизированная ракетная система залпового огня "Ольха-М" - разработка конструкторов ГП "Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями.

От уже принятого на вооружение украинской армии комплекса "Ольха" этот образец отличается новыми ракетами с увеличенной дальностью полета.

Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров.