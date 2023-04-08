На Одесчине мужчина пытался вывезти мощи 80 святых в Молдову, его задержали пограничники
Пограничники пункта "Табаки" на Одесчине задержали мужчину, который пытался вывезти мощи 80 святых, икону и храмовый аналой
Об этом проинформировали в Госпогранслужбе.
Пограничники на пункте пропуска "Табаки" в Одесской области, обнаружили в автомобиле ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой.
"Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, якобы на праздники. При этом ковчег перевозился небрежно, что привело к выпадению мощей со своих мест", - отметили в пресс-службе.
Правоохранители открыли производство по ст. 201 УКУ "Контрабанда".
- Напомним, представители Госпогранслужбы обнаружили на территории Киевской области мужчину. У него в телефоне были фотографии в форме "полиции ДНР".
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