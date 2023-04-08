Об этом проинформировали в Госпогранслужбе.

Пограничники на пункте пропуска "Табаки" в Одесской области, обнаружили в автомобиле ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой.

"Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, якобы на праздники. При этом ковчег перевозился небрежно, что привело к выпадению мощей со своих мест", - отметили в пресс-службе.

Правоохранители открыли производство по ст. 201 УКУ "Контрабанда".