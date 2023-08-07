Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество На Одесчине мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер в воинской части

На Одесчине мобилизовали мужчину с эпилепсией, он умер в воинской части

7 августа, 2023 понедельник
21:32
Общество

Территориальный центр комплектации и соцподдержки в городе Березовка в Одесской области мобилизовал мужчину, который имел инвалидность с детства. Вскоре после прибытия в воинскую часть он умер из-за приступа эпилепсии

Об этом сообщил бывший государственный член экспертной группы Директората общественного здоровья Минздрава и профилактики заболеваемости Павел Поламарчук.

Он отметил, что местный военком Александр Стахов самостоятельно согласовал призыв 29-летнего Бориса в ускоренном режиме. Также, по его словам, мобилизацией занимался майор, лично знавший погибшего.

Активист заявил, что решение о мобилизации Бориса было принято из-за того, что было необходимо "выполнить поставленный план Генерального штаба Вооруженных Сил Украины". Он отметил, что мужчина прошел медкомиссию за два часа, после чего сразу оказался в воинской части.

Ночью в тот же день мобилизованного начало тошнить. А на утреннем построении у Бориса произошел приступ, после чего он потерял сознание. Медицинскую помощь, по информации Поламарчука, мужчине не оказали. Вечером у него произошел еще один приступ, врачи констатировали смерть.

Инцидент изданию "Интент" прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что документы о здоровье и пригодности Бориса к военной службе ТЦК получил от работников больницы, где он проходил медкомиссию.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на инцидент. Он отметил, что как и у общества, у него есть много вопросов к должностным лицам, которые приняли решение о мобилизации Бориса. В то же время, он отметил, что как председатель ОВА он должен дождаться результатов следствия и правовой оценки действий служащих Березовского ТЦК.

"Я убежден, что все виновные будут наказаны. Публично. Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эту непоправимую утрату не компенсирует даже наказание виновных", - написал он.

Специализированная военная прокуратура Одесской области начала расследование. Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медпомощи Борису. Было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины («преднамеренное убийство»), по факту смерти 01.08.2023 в 22.00 военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины.

"Кроме того, Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК относительно возможного небрежного отношения к военной службе служебных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины", - отметили в прокуратуре.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость - почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ривненской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ривненского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

1 августа прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей, где обнаружили схему избегания призыва на военную службу. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в военкоматах должны работать люди, имеющие достоинство и видевшие войну, понимающие ценность защиты Украины, а не "цену решения".

Впоследствии на злоупотреблении должностными обязанностями разоблачили военнослужащих Полтавщины, Черкасчины и Киева.

Украина
Одещина
военные силы Украины
мобилизация
Читайте также:
6 августа, 2023 воскресенье
На саммите в Саудовской Аравии договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины, - Corriere della Sera
Пошкоджений після удару ЗСУ міст в окупований Крим
7 августа, 2023 понедельник
"Искали Storm Shadow и наконец-то нашли": Минобороны высмеяло Россию после ударов по мостам в Крым
США
7 августа, 2023 понедельник
В США отреагировали на совместную военно-морскую операцию Китая и России вблизи Аляски
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.87
    Покупка 36.87
    Продажа 37.58
  • EUR
    Покупка 40.7
    Продажа 41.72
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
7 августа
22:05
Рашисты обстреляли Кругляковку в Харьковской области управляемыми авиабомбами: погибли два человека
21:42
Обновлено
Ракетный удар РФ по Покровску: количество жертв возросло до 5, среди них спасатель
21:20
Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 возле Роботино
21:00
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ВСУ нарушили логистику врага на юге и через некоторое время эффект будет ощущаться по всей линии фронта. Колонка Сергея Згурца
20:58
Эксклюзив
После деоккупации всех территорий Украине не нужны никакие переговоры с Россией, - дипломат Чалый
20:51
Часть титанового сырья, которое продает Украина, получает РФ, - расследование РБК-Украина
20:10
На фронте произошло 28 боестолкновений, РФ нанесла 2 ракетных и 33 авиаудара, - Генштаб
20:04
OPINION
… Идет война
19:41
Обновлено
Домой вернулись еще 22 защитника. В ГУР рассказали детали
19:26
китай
Археологи обнаружили в гробнице китайского императора панду, которую принесли в жертву более 2 тыс. лет назад
19:06
Європейська Солідарність
"Слуги" проталкивают в повестку дня законопроект об изъятии земли и недвижимости без суда, - Павленко
19:06
OPINION
Вместо изгнания Шуфрича, в Раде хотят уничтожить Комитет свободы слова
19:00
"Оборона стойкая. Инициатива на нашей стороне": Залужный рассказал Милли о наступлении ВСУ
19:00
Обзор
Победные новости 530-го дня войны: бойцы ГУР на Херсонщине уничтожили подразделение россиян, а домой из плена вернулись 22 украинских военных
18:49
Эксклюзив
Власти Харькова давят с требованием открывать школы, но в них почти нет бомбоубежищ, - депутат горсовета
18:32
Новости компаний
На Киевщине врачи "Охматдета" провели выездной медосмотр детей
18:26
Обещали, но не выполнили: НАПК вернуло пять греческих перевозчиков в список спонсоров войны
18:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:06
В Раде предлагают ввести в Украине еще один государственный праздник – День благодарения
18:01
OPINION
Выезд мужчин за границу: депопуляцию решит миграция
17:58
В Крыму захватчики похитили крымского татарина Зекеряева, его жену и несовершеннолетних детей
17:55
Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя отпустили из-под стражи под залог в 33 млн грн, - адвокат
17:49
Минобороны выиграло арбитраж против иностранного поставщика защитного снаряжения более чем на €2,2 млн
17:32
Samsung продемонстрировал работу нового планшета в воде
17:18
Россияне применили на Запорожье химические боеприпасы
17:12
Обновлено
В порту Турции прогремел взрыв при загрузке судна зерном
17:07
Северокорейские хакеры взломали сайт ведущего российского производителя ракет, - Reuters
16:57
Лингвоцид в оккупации: Креминь рассказал, как россияне на ВОТ вытесняют украинский язык из употребления
16:47
Потребление яблок и некоторых трав во время беременности укрепляет здоровье мозга ребенка и последующих поколений, - исследование
16:42
Эксклюзив
Логистика врага осложнена из-за проблем с транспортными путями, - Гуменюк
16:34
Оккупанты на ВОТ побуждают украинцев выезжать в РФ, а на блокпостах отбирают у них деньги и ценности, - Маляр
16:28
Обзор
Мопед с 40 кг взрывчатки: Основные характеристики иранских дронов-камикадзе Shahed 136, которые уже почти год запускает по нам Россия
16:23
Эксклюзив
Взрыв в порту Турции выгоден только одному государству, - эксперт Defense Express Рябых
16:16
Эксклюзив
Между Украиной и Польшей происходит friendly fire: политолог Магда прокомментировал последние споры между странами
16:03
OPINION
В Саудовской Аравии Китай "слил" Россию
15:58
У Зеленского объяснили, почему нельзя отобрать мандаты у всех нардепов от запрещенной ОПЗЖ
15:48
Враг ударил по Никополю: погиб мужчина
15:33
В Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении полномочий "слуги" Холодова
15:33
Hubble зафиксировал "призрачного галактического павлина"
15:22
Новый температурный рекорд: в столице отметили самую теплую ночь 6 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV