Об этом сообщил бывший государственный член экспертной группы Директората общественного здоровья Минздрава и профилактики заболеваемости Павел Поламарчук.

Он отметил, что местный военком Александр Стахов самостоятельно согласовал призыв 29-летнего Бориса в ускоренном режиме. Также, по его словам, мобилизацией занимался майор, лично знавший погибшего.

Активист заявил, что решение о мобилизации Бориса было принято из-за того, что было необходимо "выполнить поставленный план Генерального штаба Вооруженных Сил Украины". Он отметил, что мужчина прошел медкомиссию за два часа, после чего сразу оказался в воинской части.

Ночью в тот же день мобилизованного начало тошнить. А на утреннем построении у Бориса произошел приступ, после чего он потерял сознание. Медицинскую помощь, по информации Поламарчука, мужчине не оказали. Вечером у него произошел еще один приступ, врачи констатировали смерть.

Инцидент изданию "Интент" прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что документы о здоровье и пригодности Бориса к военной службе ТЦК получил от работников больницы, где он проходил медкомиссию.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отреагировал на инцидент. Он отметил, что как и у общества, у него есть много вопросов к должностным лицам, которые приняли решение о мобилизации Бориса. В то же время, он отметил, что как председатель ОВА он должен дождаться результатов следствия и правовой оценки действий служащих Березовского ТЦК.

"Я убежден, что все виновные будут наказаны. Публично. Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эту непоправимую утрату не компенсирует даже наказание виновных", - написал он.

Специализированная военная прокуратура Одесской области начала расследование. Прокуроры проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медпомощи Борису. Было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины («преднамеренное убийство»), по факту смерти 01.08.2023 в 22.00 военнослужащего одной из воинских частей Николаевщины.

"Кроме того, Николаевской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 425 УК относительно возможного небрежного отношения к военной службе служебных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевщины", - отметили в прокуратуре.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП. Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость - почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку, которая стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Впоследствии Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

27 июля Государственное бюро расследований разоблачило руководителей областного и районного военкоматов в Ривненской области, избивших военного и издевавшихся над ним. Также у одного из чиновников нашли наркотики. Через два дня суд поместил за решетку главу Ривненского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего.

Также СБУ задержала чиновника военкомата в Полтавской области, который за взятки мог помогать мужчинам уклоняться от службы в армии.

Кроме того, прокуратура расследует незаконное обогащение руководителя Днепропетровского областного центра комплектования и социальной поддержки – проведены обыски.

1 августа прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей, где обнаружили схему избегания призыва на военную службу. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в военкоматах должны работать люди, имеющие достоинство и видевшие войну, понимающие ценность защиты Украины, а не "цену решения".

Впоследствии на злоупотреблении должностными обязанностями разоблачили военнослужащих Полтавщины, Черкасчины и Киева.