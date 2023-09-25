На Одесчине курсантов Военно-морского лицея госпитализировали с отравлением

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Пока известно о 46 несовершеннолетних воспитанниках Военно-морского лицея, которые сейчас находятся в больнице с отравлением. Точное количество пострадавших устанавливается.

Правоохранители назначили ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Одесская прокуратура в сфере обороны открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).