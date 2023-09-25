На Одесчине курсантов Военно-морского лицея госпитализировали с отравлением
Ночью 25 сентября в Одесской области в больницу госпитализировали 46 курсантов Военно-морского лицея с отравлением и пищевой токсикоинфекцией
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Пока известно о 46 несовершеннолетних воспитанниках Военно-морского лицея, которые сейчас находятся в больнице с отравлением. Точное количество пострадавших устанавливается.
Правоохранители назначили ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Одесская прокуратура в сфере обороны открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).
- 11 сентября офицеру одной из частей Нацгвардии на Прикарпатье, избившему подчиненного, присудили один год и шесть месяцев содержания в дисциплинарном батальоне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.34Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное