На Одесчине категорически запретили купаться и ловить рыбу
Власти Одессы запретили жителям купаться в водоемах области и ловить рыбу. В воде обнаружили большое количество опасных инфекций
Об этом сообщили в городском совете Одессы.
Отмечается, что после проведения лабораторных исследований воды в Одесской области специалисты обнаружили возбудители инфекционных болезней - сальмонеллу, ротавирусы, холеровидные вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Также значительно превышает норму содержание кишечной палочки.
"Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что купаться в воде, а также ловить морепродукты в ней - опасно для жизни и здоровья людей.
Что этому предшествовало
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС.
10 июня в мэрии Одессы сообщили, что речные мины из затопленной россиянами части Херсонщины, прибиваемые течением к пляжам города Одессы, будут сразу уничтожаться. Транспортировать их на полигон невозможно.
7 июня Министерство здравоохранения допустило вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.
Также 13 июня сообщалось, что на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также не было подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины.
Тогда же пробы морской воды в акватории Одессы показали, что в результате подрыва Каховской ГЭС произошло резкое падение солености и обнаружена сальмонелла и кишечная инфекция.
На побережье Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС вынесло более 200 тритонов, занесенных в Красную книгу. 55 удалось спасти, еще 149 животных были обнаружены погибшими.
В Украинском национальном центре экологии моря спрогнозировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС – Одесчина может забыть о курортном сезоне на год.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное