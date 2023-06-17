Об этом сообщили в городском совете Одессы.

Отмечается, что после проведения лабораторных исследований воды в Одесской области специалисты обнаружили возбудители инфекционных болезней - сальмонеллу, ротавирусы, холеровидные вибрионы, яйца и личинки гельминтов людей и животных. Также значительно превышает норму содержание кишечной палочки.

"Наличие всех перечисленных биологических патогенов в воде открытых водоемов Одесской области, в частности, Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай, создает реальную угрозу жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что купаться в воде, а также ловить морепродукты в ней - опасно для жизни и здоровья людей.

Что этому предшествовало

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС.

10 июня в мэрии Одессы сообщили, что речные мины из затопленной россиянами части Херсонщины, прибиваемые течением к пляжам города Одессы, будут сразу уничтожаться. Транспортировать их на полигон невозможно.

7 июня Министерство здравоохранения допустило вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

Также 13 июня сообщалось, что на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также не было подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины.

Тогда же пробы морской воды в акватории Одессы показали, что в результате подрыва Каховской ГЭС произошло резкое падение солености и обнаружена сальмонелла и кишечная инфекция.

На побережье Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС вынесло более 200 тритонов, занесенных в Красную книгу. 55 удалось спасти, еще 149 животных были обнаружены погибшими.

В Украинском национальном центре экологии моря спрогнозировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС – Одесчина может забыть о курортном сезоне на год.