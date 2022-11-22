Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По публичному обвинению прокурорами Одесской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства местный житель осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурор в суде доказал, что участник антиукраинского движения в Одессе в конце мая 2014 года выехал на временно неподконтрольную Украине территорию Донецкой области. Он проходил службу в подразделениях "русская православная армия", "республиканская гвардия министерства обороны ДНР" и в составе отдельной разведывательной роты "тайфун" в должности стрелка с позывным "Ланжерон".

На должностях стрелка и командира отдельных подразделений мужчина участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины в населенных пунктах Славянск, Дебальцево, Логвиново, Пески и в захвате других населенных пунктов и объектов Донецкой области.

Напомним, СБУ задержала боевика террористической организации "ДНР", воевавшего против Украины в составе армии РФ, который издевался и стрелял в жителей Херсонщины