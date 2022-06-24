На Одесчине и Николаевщине началась жатва
В Одесской и Николаевской областях аграрии начали уборку зерновых и зернобобовых культур
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
"Первые обкосы дали намолот в 92,1 тыс. тонн зерна нового урожая", – говорится в сообщении.
Озимого ячменя обмолочено 41,1 тыс. га, при урожайности 21,9 ц/га намолочено 90 тыс. тонн; озимой пшеницы обмолочено 1,2 тыс. га, при урожайности 17,8 ц/га намолочено 2 тыс. тонн.
"Несмотря на постоянные обстрелы, люди и спецтехника работают и во время комендантского часа, необходимое разрешение можно получить в районных военных администрациях", - сообщили в Минагрополитики.
- 11 июня в Одесской области аграрии начали уборку озимого ячменя .
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