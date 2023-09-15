На очередной Ставке Зеленскому доложили о ситуации на фронте и оружии
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки в пятницу, 15 сентября
Об этом глава государства сообщил в вечерней сводке.
"Первое и главное – фронт. Главком Залужный, командующие – доклады по ситуации на основных направлениях. Руководитель ГУР Буданов – отдельный доклад. Министр стратегпрома Камышин – содержательно о производстве оружия и снарядов в Украине. Каждую неделю фиксируем прогресс государства в собственном оборонном производстве", – отметил Зеленский.
Глава государства также отметил весомый результат на Бахмутском направлении – увольнение Андреевки. Он поблагодарил за это 3-ю штурмовую бригаду, всех привлеченных сил, штаба, командующего – генерала Сырского.
Также Зеленский напомнил, что активные действия продолжаются в районах Клещиевки и Курдюмовки. А 36-й отдельной бригаде морпехов поблагодарил за то, что она "очень мощно действует в районе Опытного и Водяного". Кроме того, Зеленский упомянул о военных, воюющих в районе Вербового и Новопрокоповки, и отметил, что гордится "всеми воинами, приближающими нашу победу".
- В пятницу, 15 сентября, Генштаб ВСУ сообщил о частичном успехе Сил обороны в районе Клещиевки Донецкой области
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