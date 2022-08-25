"На очереди – творческие акции за рубежом и социальная работа": Залужный вернул "Антитела" с фронта
Залужный направил с севера Харьковской области в Киев "Антитела" для новой задачи - художественные акции за рубежом и социальная работа
Соответствующий приказ "Антителам" отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информируют на официальной странице в инстаграмме .
Музыкантов отправили с севера Харьковской области в Киев.
"Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 Батальона ТРО, однако с сегодняшнего дня не будут выходить согласно боевым распоряжениям на передовую в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипажей", - говорится в сообщении.
Музыканты продолжат служить, но теперь не на боевом фронте.
"На очереди важные творческие акции за рубежом и социальная работа, которая особенно важна в это время для государства".
В рамках собственного Благотворительного Фонда "Антитела" сосредоточатся на материальном обеспечении ВСУ и 130-го батальона, поддержке детей погибших побратимов, аэро-разработке", - добавляют музыканты.
Напомним, 15 февраля музыканты группы "Антитела" вступили в терроборону. Тарас Тополя служит парамедиком, оказывая первую помощь раненым.
- Все проекты волонтерского движения, основанного музыкальной группой "Антитела" теперь будут реализовываться через единую платформу одноименного благотворительного фонда.
- Документальный фильм "Frontline Frontline Frontman" об украинской группе "Антитела" на передовой вышел на BBC 15 августа.
- Ранее сообщалось, что украинские музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя и группа "Антитела" сообщили, что подписали контракт на прохождение службы в Силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
- Музыканты из группы "Антитела" в инстаграмме поздравили украинцев с Днем Государственного флага.
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