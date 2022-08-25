Соответствующий приказ "Антителам" отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информируют на официальной странице в инстаграмме .

Музыкантов отправили с севера Харьковской области в Киев.

"Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 Батальона ТРО, однако с сегодняшнего дня не будут выходить согласно боевым распоряжениям на передовую в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипажей", - говорится в сообщении.

Музыканты продолжат служить, но теперь не на боевом фронте.

"На очереди важные творческие акции за рубежом и социальная работа, которая особенно важна в это время для государства".

В рамках собственного Благотворительного Фонда "Антитела" сосредоточатся на материальном обеспечении ВСУ и 130-го батальона, поддержке детей погибших побратимов, аэро-разработке", - добавляют музыканты.

Напомним, 15 февраля музыканты группы "Антитела" вступили в терроборону. Тарас Тополя служит парамедиком, оказывая первую помощь раненым.

Все проекты волонтерского движения, основанного музыкальной группой "Антитела" теперь будут реализовываться через единую платформу одноименного благотворительного фонда.

Документальный фильм "Frontline Frontline Frontman" об украинской группе "Антитела" на передовой вышел на BBC 15 августа.

Ранее сообщалось, что украинские музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя и группа "Антитела" сообщили, что подписали контракт на прохождение службы в Силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Музыканты из группы "Антитела" в инстаграмме поздравили украинцев с Днем Государственного флага.

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