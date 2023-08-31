На обустройство укрытий в учебных заведениях Киева дополнительно направили почти 133 млн грн
Депутаты Киевского городского совета дополнительно выделили на проектирование строительства и капитальные ремонты укрытий в учебных заведениях столицы почти 133 млн грн
Соответствующие изменения в Программу экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы на текущий год были приняты депутатами Киевского городского совета во время заседания 31 августа.
"Так, на проектирование строительства сооружений гражданской защиты населения в десяти районах города будет направлено 91 миллион гривен. На капитальные ремонты имеющихся укрытий, которые расположены в школах, детских садах, общежитиях и заведениях профессионально-технического образования, будет выделено 41,6 миллиона гривен", – говорится в сообщении.
Что известно об образовательном процессе и состоянии укрытий в Киеве
По состоянию на начало августа 2023 года в столице укрытия имели 83% заведений дошкольного образования, 91% заведений общего среднего образования, 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования, 75% заведений профессионального высшего и высшего образования.
17 августа в рамках городской программы "Безопасная образовательная среда" в Киеве выделили рекордную сумму - более 500 миллионов гривен на ремонт и увеличение количества укрытий в учебных заведениях.
Киевские городские власти объявили структуру 2023/2024 учебного года для школьников столицы, рассказали о датах каникул, аттестации, компенсаторных занятий и о формате обучения в условиях военного положения.
Так, новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится до 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Власти обязались учитывать ситуацию в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будут вносить изменения в структуру учебного года
Впоследствии сообщалось , что с 1 сентября в столице за партами будут учиться 240 тысяч школьников. Родители согласились на обучение своих детей офлайн.
30 августа Совет обороны Киева принял решение о том, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.
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