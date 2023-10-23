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На обустройство укрытий в этом году потратят 7 млрд грн: в Минстратегпроме рассказали о ходе работ

23 октября, 2023 понедельник
11:40
Общество

До конца года в надлежащее состояние должно привести еще около 3 тыс. укрытий. На это из местных бюджетов и других источников финансирования будет израсходовано 7 млрд грн

Об этом в интервью Укринформу сказал замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко.

"Приоритет на ближайшие годы – увеличение фонда защитных сооружений гражданской защиты за счет строительства новых объектов", – сказал он, отметив, что даже после победы Украина должна поддерживать надлежащее состояние укрытий, а при возведении новых домов обязательно предусматривать наличие бомбоубежищ.

В то же время, отвечая на вопрос о количестве отремонтированных укрытий, чиновник сказал, что "уже почти 4 тысячи объектов укрытия по стране приведены в надлежащее состояние".

По его словам, власти не занимаются вопросом оборудования укрытий автоматическими замками. Это вопрос, которым занимаются балансодержатели.

Напомним, что летом в Киеве протестировали автоматизированную систему доступа к укрытиям .

"Каждый владелец укрытия при выполнении ремонтных работ должен учитывать потребность в обеспечении постоянного беспрепятственного доступа. Но у каждого же разные финансовые возможности — как на уровне организаций, так и общин. Где-то это можно сделать, потому что есть средства, где-то денег не хватает, поэтому владелец укрытия должен по своему усмотрению приоритезировать, что нужно сделать в первую очередь и как решить проблему. Какой-то централизованной программы по обеспечению укрытий автоматическими замками нет", - сказал Ткаченко.

Что касается доступа к укрытиям людям с инвалидностью, этот вопрос также не разрешен, отметил чиновник.

"Мы не нашли единого решения", - сказал он, отметив, что для лиц с инвалидностью проще построить новые укрытия, чем переоборудовать старые.

Относительно модульных укрытий, которые должны размещаться на остановках общественного транспорта, Ткаченко сказал, что это вопрос компетенции ГСЧС совместно с Минрегионом, но лично он не видит целесообразности возведения таких сооружений в Киеве.

"Единственный вопрос - это логичность использования этих модулей. Если мы говорим о Киеве, то здесь, убежден, должны быть стационарные защитные сооружения гражданской защиты. Модульные укрытия могут быть временным решением для прифронтовых регионов, где будут оберегать людей от падения обломков", - сказал он. Ткаченко.

"Конечно, этот вопрос дискуссионный, поскольку даже лучшее модульное сооружение не может быть полноценным укрытием, защищающим, например, от баллистической ракеты или прямого попадания реактивного снаряда", - добавил он.

  • 19 октября в Украине запустили сайт " Железное укрытие ", где можно проверить информацию о состоянии укрытия.
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