На образование - 7,2% ВВП, а на медицину - 4,5%: в Минфине озвучили новые детали проекта госбюджета-2022

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, Минфин готовит проект госбюджета на следующий год на основе одобренной Верховной Радой Украины Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которой определены основные задачи и приоритеты главного финансового документа. Поэтому задачей правительства было уменьшить дефицит государственного бюджета до 2024 года.



Ермоличев заметил, что подготовка проекта госбюджета на 2022 год осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса с учетом необходимости подготовки сбалансированного и реалистичного проекта.



"Один из главных приоритетов - это обороноспособность страны, финансирование медицины и повышения заработных плат медикам. Планируем на следующий год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение", - цитирует пресс-служба слова Ермоличева.



Кроме того, в следующем году планируется около 7,2% ВВП по сводному бюджету на сферу образования. Так, предполагается возможность обновления материально-технической базы школ и поддержка организации качественного питания учащихся в учреждениях общего среднего образования.



Кроме того, основными аспектами государственного бюджета на 2022 год являются проблемы выплаты задолженности по заработной плате шахтерам, увеличение финансирования медицины, выплата зарплат в сфере здравоохранения, вопросы формирования механизма расчета заработной платы педагогам, насущные проблемы Пенсионного фонда, необходимость увеличения прожиточного минимума и повышение минимальной заработной платы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вовремя утвердит проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022" и передаст его в Верховную Раду.