На образование - 7,2% ВВП, а на медицину - 4,5%: в Минфине озвучили новые детали проекта госбюджета-2022
Одним из главных приоритетов при подготовке бюджета на 2022 год в Минфине назвали оборонспособность страны, финансирование медицины и повышение заработной платы медикам
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, Минфин готовит проект госбюджета на следующий год на основе одобренной Верховной Радой Украины Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которой определены основные задачи и приоритеты главного финансового документа. Поэтому задачей правительства было уменьшить дефицит государственного бюджета до 2024 года.
Ермоличев заметил, что подготовка проекта госбюджета на 2022 год осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса с учетом необходимости подготовки сбалансированного и реалистичного проекта.
"Один из главных приоритетов - это обороноспособность страны, финансирование медицины и повышения заработных плат медикам. Планируем на следующий год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение", - цитирует пресс-служба слова Ермоличева.
Кроме того, в следующем году планируется около 7,2% ВВП по сводному бюджету на сферу образования. Так, предполагается возможность обновления материально-технической базы школ и поддержка организации качественного питания учащихся в учреждениях общего среднего образования.
Кроме того, основными аспектами государственного бюджета на 2022 год являются проблемы выплаты задолженности по заработной плате шахтерам, увеличение финансирования медицины, выплата зарплат в сфере здравоохранения, вопросы формирования механизма расчета заработной платы педагогам, насущные проблемы Пенсионного фонда, необходимость увеличения прожиточного минимума и повышение минимальной заработной платы.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вовремя утвердит проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022" и передаст его в Верховную Раду.
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