В 2014 году я разговаривала с одним бизнесменом.

Уже началась война. Уже люди судорожно скупали все, чтобы на фронт бойцы не шли голыми босыми. Вы ведь помните, например, ситуацию с бронежилетами? Их не было нигде. Начали шить плитоноски, резать металл, диаспоряне искали в своих странах.

Так вот, бизнесмен тогда мне сказал, в приватном разговоре: "В такой стране, как наша, всегда найдется 200 тысяч желающих воевать. При условии, что зарплата будет 10 тысяч долларов в месяц и будут серьезные гарантии для семьи в случае гибели воина. стране должны быть такие деньги. Надо сократить все дурацкие расходы и сосредоточиться на армии. Потому что все это надолго".

"В такой стране, как наша, всегда найдется 200 тысяч желающих воевать. При условии, что зарплата будет 10 тысяч долларов в месяц и будут серьезные гарантии для семьи в случае гибели воина. В стране должны быть такие деньги. Надо сократить все дурацкие расходы и сосредоточиться на армии. Ибо все это надолго"

Я представляю, что мне сейчас здесь понаписывают о таком "умном" бизнесмене. Но я полностью разделяю его точку зрения. За подходы.

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Сейчас на нуле зарплата рискующего жизнью 100 000 гривен. Это 2500 долларов в эквиваленте. Вы же понимаете, что это действительно минимум того, что там должны получать?

Такие зарплаты платят людям в одесско-киевских офисах. Где никто не рискует жизнью, спит дома и на выходные ходит развлекаться.

Я не за то, чтобы в офисах платили меньше. Я за то, чтобы на войне платили больше.

20 тысяч – зарплата воинов в тылу. Было. Добавили 30 тысяч. Сейчас эти 30 тысяч забрали.

Что такое тыл сейчас? Херсонские степи – это тыл? Запорожье – это тыл? Одесские ПВО, сбивающие ракеты на уровне с "железным куполом" - это тыл? Водители цистерн, которые подвозят топливо – это тыл?

Что такое тыл сейчас? Херсонские степи – это тыл? Запорожье – это тыл? Одесские ПВО, сбивающие ракеты на уровне с "железным куполом" - это тыл? Водители цистерн, которые подвозят топливо – это тыл?

20 тысяч, эквивалент 500 долларов. Я знаю многих из тех, кто бросил бизнесы, работу, хорошие доходы и зарплаты и пошел защищать страну.

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Мой знакомый собирался покупать отель в Испании. Вы догадываетесь, видимо, порядок цифр, не правда ли? 24 февраля он был в военкомате. Он достаточно уникальный специалист. Его забрали сразу. Для своего подразделения он закупил снаряжение на все эти деньги. Они делают крутые штучки. Все технические прибамбасы покупали и покупают по всему миру. Работают очень эффективно. Когда-то после Победы я обязательно о нем напишу. Он в тылу. 20 тысяч гривен его зарплата будет сейчас.

А вот шоу Елены Кравец, подружки нашего президента, стоит 33 миллиона гривен из госбюджета. И ее зарплата там вряд ли 20 тысяч. А шоу "Утро дома" – 32 миллиона стоит. Для русскоязычного канала "Дом". Правда, звучит как издевательство. Для тех, у кого нет "ранка дома", потому что дома нет сейчас. Но это такое, кто это считает?

А вот шоу Елены Кравец, подружки нашего президента, стоит 33 миллиона гривен из госбюджета. И ее зарплата там вряд ли 20 тысяч. А шоу "Утро дома" – 32 миллиона стоит. Для русскоязычного канала "Дом". Правда, звучит как издевательство. Для тех, у кого нет "ранка дома", потому что дома нет сейчас. Но это такое, кто это считает?

Задерживают помощников замминистров с миллиардными взятками. Далее финансируют кучу сомнительных проектов. и дороги, дороги – ну, как же без них? С чего воровать?

Чтобы вы понимали, на программу "Большая стройка" на этот год в бюджете запланировано 53 миллиарда гривен. На телемарафон – 1,7 миллиарда.

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И этого еще восстановления не начали. Компенсации за утраченное жилье и имущество не начали. Вот где будут трэш и заработки для узкого круга посвященных персон.

Более половины нашего бюджета составляет международная помощь. Она держит на плаву страну. Именно партнеры обеспечивают стабильность и функционирование государства. А не финансовый гений наших.

На обороне, защите страны нельзя экономить. Наша независимость и наша жизнь держатся на тех, кто ушел в армию. Отрезать финансирование в настоящее время не просто нелогично, а вредно и преступно.

Для чего они это делают?

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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