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На обновленном телеканале Верховной Рады приглашенная гостья выступила с поддержкой вторжения России в Казахстан. Видеофакт

9 января, 2022 воскресенье
19:58
Общество

Инне Силантевой, жене спортсмена и экс-нардепа Дениса Силантьева, выступающей на YouTube-канале Медведчука "Первый Независимый" дали слово в эфире осовремененного ТРК "Рада", который и дальше финансируется из государственного бюджета

Силантьева, в частности, высказалась в поддержку применения президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым силы против участников протестов и в поддержку вторжения России и ее союзников в Казахстан под эгидой ОДКБ, передает Еспресо.TV.



"Вы знаете, я слышала выступление Лукашенко, и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но поскольку это террористы, уже хорошо выученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".

О РФ она сказала следующее:

"Немного отвлекается от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".


Обновлением "Рады" занимается российский телевизионный продюсер Алексей Семенов, который сам это подтвердил в декабре 2021 года в комментарии для Радио Свобода.

При этом на "Раде" появились ведущие и спикеры, ранее находившиеся на запрещенных ныне каналах Виктора Медведчука.

Справка

Алексей Семенов запускал и перезапускал телеканалы "112 Украина", NewsOne, а в июне 2019 года возглавил холдинг "Новости" народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака.

30 апреля 2020 года он стал генпродюсером городских телеканалов Kyiv.Live и Odesa.Live, принадлежащих киевскому застройщику и народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару. В ноябре 2020 года Семенов прекратил сотрудничество с медиа Столара.

15 декабря 2021 г. государственный парламентский канал "Рада" обновил свой формат. Пока он работает в формате телемарафона с включениями для комментариев и гостями прямоэфирных студий. Также каждый час выходит выпуск новостей. На канале отмечают, что это тестовое вещание, а полноценное начнется 25 января 2022 года.

На обновленном канале появились новые ведущие. Среди них – политтехнолог Владимир Петров, а также ряд бывших журналистов из "112 Украина", NewsOne и ZIK.


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Верховная Рада
Виктор Медведчук
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