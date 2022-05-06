На обновленном сайте киберспортивной команды NaVi убрали флаги российских игроков
Киберспортивная организация Natus Vincere представила новую версию официального сайта, где нет места для российских флагов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На обновленном сайте Natus Vincere нет русских флагов в разделе, где описываются игроки организации.
В составе команды NAVI Counter-Strike выступают россияне Кирилл Boombl4 Михайлов, Денис Electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий. У этих игроков рядом с гражданством изображен серый прямоугольник.
Такая же ситуация и у российских игроков, представляющих другие видеоигры – Dota 2, Apex Legends, PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG Mobile, Brawl Stars, VALORANT и Mobile Legends: Bang Bang.
У белорусских игроков вместо красно-зеленого флага изображен бело-красно-белый.
Новый командный сайт NAVI был запущен совместно с компанией Abios. Веб-сайт доступен на украинском, английском и русском языках.
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