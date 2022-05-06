На обновленном сайте киберспортивной команды NaVi убрали флаги российских игроков

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На обновленном сайте Natus Vincere нет русских флагов в разделе, где описываются игроки организации.



В составе команды NAVI Counter-Strike выступают россияне Кирилл Boombl4 Михайлов, Денис Electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий. У этих игроков рядом с гражданством изображен серый прямоугольник.







Такая же ситуация и у российских игроков, представляющих другие видеоигры – Dota 2, Apex Legends, PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG Mobile, Brawl Stars, VALORANT и Mobile Legends: Bang Bang.



У белорусских игроков вместо красно-зеленого флага изображен бело-красно-белый.



Новый командный сайт NAVI был запущен совместно с компанией Abios. Веб-сайт доступен на украинском, английском и русском языках.

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