На обновление общественного транспорта: Украина получит 200 млн евро от Европейского инвестиционного банка

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



"Мы видим повышенный интерес местных общин к участию в таких проектах и предлагаем им дальнейшее расширение инструментария для развития городской мобильности. Вкладывая деньги в развитие общественного транспорта и его инфраструктуры, мы стимулируем экономическое развитие нашей страны, создавая новые рабочие места на машиностроительных предприятиях, а также обеспечиваем развитие экологически чистого отечественного общественного транспорта. Это хорошая возможность для городских властей повысить качество жизни для граждан", - отметил заместитель министра финансов Александр Кава.



Известно, что 18 ноября 2021 г. в Верховной Раде был зарегистрирован Проект Закона о ратификации Финансового соглашения "Городской общественный транспорт Украины II". В рамках данного соглашения предусмотрено предоставление Украине ссуды в размере 200 млн евро. Данные средства будут направлены на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро.



Также в рамках реализации проекта предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий и другие работы в Черкассах, Белой Церкви, Каменском, Днепре, Львове, Кременчуге и Запорожье. Средства для закупки подвижного состава городского общественного транспорта будут распределены среди городов Украины, которые стали участниками данного проекта, а именно: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр , Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса, Черновцы и другие.

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