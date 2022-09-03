Об этом сообщает агентство Укринформ .

Как говорится в сообщении, харьковская рок-группа "Жадан и Собаки" в рамках благотворительного европейского тура в поддержку добровольческого подразделения "Хартия" 8-11 сентября даст четыре концерта в Литве, Латвии и Эстонии.

"Первая цель – встретиться с нашими слушателями, поддержать находящихся сейчас в Балтии украинцев. Интересно также выступить перед литовцами, латышами, эстонцами. Тем более, что в таком составе, "Жадан и Собаки", мы там еще не бывали – теперь получим новый опыт. Правда, в Литве и Латвии я сам выступал, а вот в Эстонии – не пришлось", - сказал лидер группы Сергей Жадан.

Он также особо подчеркнул, что собрание от концертов пойдет на нужды добровольческого подразделения "Хартия", которое сейчас защищает Украину от российских захватчиков.

"Концерты пройдут в Каунасе (Klubas Lemmy, 8 сентября), Риге (Melna Piektdiena, 9 сентября), Таллине (Sveta Baar, 10 сентября), Вильнюсе (Loftas Festival, 11 сентября)", - пишет Укринформ.

Группа "Жадан и Собаки" 30 августа отправилась в благотворительный европейский тур в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия". Батальон "Хартия" – это харьковчане и харьковчанки, которые в сложное для Харькова и страны время взяли в руки оружие и мужественно противостоят РФ.

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