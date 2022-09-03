На нужды добровольческого подразделения "Хартия": группа "Жадан и Собаки" сыграет 4 концерта в странах Балтии
Группа "Жадан и Собаки" 8-11 сентября сыграет четыре благотворительных концерта в Литве, Латвии и Эстонии. Все собранные средства пойдут на харьковское добровольческое подразделение "Хартия"
Об этом сообщает агентство Укринформ .
Как говорится в сообщении, харьковская рок-группа "Жадан и Собаки" в рамках благотворительного европейского тура в поддержку добровольческого подразделения "Хартия" 8-11 сентября даст четыре концерта в Литве, Латвии и Эстонии.
"Первая цель – встретиться с нашими слушателями, поддержать находящихся сейчас в Балтии украинцев. Интересно также выступить перед литовцами, латышами, эстонцами. Тем более, что в таком составе, "Жадан и Собаки", мы там еще не бывали – теперь получим новый опыт. Правда, в Литве и Латвии я сам выступал, а вот в Эстонии – не пришлось", - сказал лидер группы Сергей Жадан.
Он также особо подчеркнул, что собрание от концертов пойдет на нужды добровольческого подразделения "Хартия", которое сейчас защищает Украину от российских захватчиков.
"Концерты пройдут в Каунасе (Klubas Lemmy, 8 сентября), Риге (Melna Piektdiena, 9 сентября), Таллине (Sveta Baar, 10 сентября), Вильнюсе (Loftas Festival, 11 сентября)", - пишет Укринформ.
- Группа "Жадан и Собаки" 30 августа отправилась в благотворительный европейский тур в поддержку харьковского добровольческого батальона "Хартия". Батальон "Хартия" – это харьковчане и харьковчанки, которые в сложное для Харькова и страны время взяли в руки оружие и мужественно противостоят РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное