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Главная Герои Украины "На нуле страха нет, а есть большая ответственность за собратьев". Памяти Елены с позывным Мара
Эксклюзив

"На нуле страха нет, а есть большая ответственность за собратьев". Памяти Елены с позывным Мара

14 октября, 2023 суббота
09:17
Герои Украины

Женщина принимала участие в обороне Киева и Харьковщины. В апреле она погибла на позициях под Кременной

Эта история вошла в книгу "Женщины на войне" журналистки "Эспрессо" Кристины Парубий. Автор успела поговорить с Еленой до ее последней битвы. В тексте вы не найдете фото Елены в военной форме, они не сохранились. Но есть фото Елены из гражданской жизни.

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Елена с позывным Мара – военнослужащая 112 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. В армию она отправилась сразу, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. Сначала военная стояла на страже Киева, а затем принимала участие в освобождении Харьковщины.

"В армии, особенно на передовой тебя могут убить. Но в армии у тебя есть возможность защищаться. Не ракета, не диверсионно-разведывательная группа противника, а именно ты управляешь своей жизнью", - так о своем желании отправиться в армию рассказывает Елена.

Елена – не профессиональная военная, хотя о военной службе мечтала еще с детства. Отец-офицер привил любовь к милитарному делу. Часть своей жизни Елена провела в военной части.

"Я считаю своего отца – образцом офицера. Я тянулась к своим родителям и хотела походить на них. Я видела военную службу. Знаю, в советское время и до 2014 года в армии было много плохого. Но
я видела армию только с лучшей стороны. То есть, как людей, защищающих свою страну. Когда ты маленький ребенок, ты видишь лучшее» .

Олена з позивним Мара

Елена с позывным Мара. Фото: Предоставлено Кристиной Парубий

Ребёнком женщина мечтала о работе в небе, но не сложилось. В гражданской жизни работала юристом, государственным служащим. Каждый день ходила на работу, но также имела свои хобби - любила рисовать акварелью, заниматься дайвингом, ездила верхом и путешествовала. 24 февраля Елена полностью изменила свою интересную жизнь и стала в защиту страны.

"Когда Россия начала полномасштабное вторжение, я не могла не уйти. Пришла в военкомат, там встретила еще одну девушку. Нам сказали, что тероборона (ТрО) расположена не здесь. И мы пешком пошли к базированию ТрО. На базе сказали, что бригаду эвакуировали .Так мы пошли туда, где ее эвакуировали. Встретили толпу желающих, стояли полдня в очереди, чтобы написать заявление, а другие пол дня стояли в очереди, чтобы получить оружие", - рассказала о начале службы Елена.

Оборона Киевщины и Харьковщины

Так Елена принялась защищать страну от врага. Первая боевая задача была — стоять на блокпостах в столице. Елена вспоминает: только тогда поняла, что уже в армии. Не было присяги, только автомат и условная боевая задача. Адаптироваться к армии не пришлось, потому что реальных армейских будней не было. Не было казарм, не было строевой подготовки. Если были ранние подъемы — это с определенной целью. Не было распорядка, как в армии: подъем, зарядка, ужин, отбой.

Олена з позивним Мара

Елена с позывным Мара.
Фото: Предоставлено Кристиной Парубий

"Уже позже была очень крутая и торжественная присяга с бандуристом, — вспоминает Елена. — Нам где-то в 11 часов в центре ТрО выдали оружие, затем отправили отдыхать. В 3 ночи подняли и сказали, что мы должны занять позиции в центре Киева, занять перекресток "Мы вышли на этот перекресток ночью. К счастью, наш взводный был кадровый офицер. Поэтому он знал, что надо делать. Он выбрал нам точки и поставил людей. Двое суток мы там стояли, нас никто не менял, потому что некому было менять, нам негде было отдохнуть, поесть. Потом на этом месте появился блокпост" . Но впоследствии волонтеры начали привозить еду на блокпост, в штабе тоже начали выдавать еду.

Елена напоминает, что первые недели организм держался на адреналине.

"Когда ты реально стоишь без бронежилета, без каски, без какого-то понимания, что происходит в центре Киева. А где-то там на проспекте Победы по слухам, по новостям иногда даже по звукам, едет какая-нибудь вражеская техника. Это очень большой выброс адреналина. А дальше приходит привычка. Ты привыкаешь к автомату, привыкаешь, что вокруг тебя два десятка ребят, ты привыкаешь к форме и берцам. Адаптация прошла через стресс и адреналин. Но почти незаметно на самом деле", - говорила Елена.

После освобождения Киевской области терробороновцы отправились в более адские точки российско-украинской войны. Харьковщина стала местом, где военная по-настоящему ощутила активные боевые действия.

"Картину, которую мы увидели - река, лес и где-то там в лесу враг, которого ты не видишь, но ты знаешь, что он где-то там через реку. Очень спокойно, очень тихо и очень опасно. Мы почти не видели Харькова. Мы проехали мимо него, но почти его не видели.Мы почти не видели каких-то поселков.Хотя я знаю, что поселки, возле которых мы стояли, были почти пусты.Мы заняли свои позиции.Вокруг лес, река и тишина.Ночью она была довольно жутковата. Мы вышли на берег реки и заняли там позиции", — вспоминала Елена.

Враг давал знать о своем присутствии обстрелами поселка, которые были рядом с позициями Мары. А затем на этом направлении прошло наступление. Территориальная оборона была использована грамотно, неопытные бойцы никого не атаковали напрямую.

"Мы шли последним эшелоном, расставляли блокпосты и т.д. Было очень много разбитой российской техники и полуразрушенные поселки. Людей почти не было, а у оставшихся не было света и газа", - рассказывала о событиях на Харьковщине Елена.

Олена з позивним Мара захоплювалася підводним плаванням

Елена с позывным Мара увлекалась подводным плаванием. Фото: Предоставлено Кристиной Парубий

Радость от освобожденных областей

Бригада Елены остановилась на государственной границе. Но россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. Они целенаправленно стреляли по селам и мирному населению. Продолжали разрушать дальнобойное оружие. Женщина признается, страха тогда не было, но испытывала огромную ответственность перед собратьями.

"Когда ты впервые становишься на ноль и понимаешь, что перед тобой уже никого нет, что мы первые - это волнует. Понимаю, что права на ошибку нет. При этом у нас были не те позиции, с которых начинают штурм, у нас были позиции, на которых наблюдают и по возможности не проявляют себя.То есть ты сидишь ночью абсолютно в тишине, в темноте с тепловизором и наблюдаешь за тем берегом, чтобы, если что-то случится, предупредить штаб. Это довольно волнующее чувство. Не могу сказать, что мне было страшно" , - рассказывает о пребывании на передовой Елена.

Военная вместе с собратьями не проводили штурмовые действия, но наступали со всеми бригадами и занимали позиции. С помощью ее подразделения развевался украинский флаг на российско-украинской границе со стороны Харьковщины.

"Радостно было, хоть и заслуга была не велика, хотя наверняка есть, потому что мы выполняли свою работу хорошо" , - поделилась впечатлениями женщина.

Разговор с Еленой мы записали в декабре прошлого года. Потом она еще оставалась в армии и после победы хотела отправиться по миру. Но не суждено. В апреле Мара погибла на фронте. На позициях под Кременной, на нуле во время выполнения боевого задания.

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