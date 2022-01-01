На Новый год Зеленский назвал свою "главную цель"
В поздравлении по случаю начала нового 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для него является "главной целью"
Об этом он заявил, перечисляя достижения Украины и украинцев уже в прошлом 2021 году, передает Еспресо.TV со ссылкой на размещенный в открытом доступе полный текст приветствия от главы украинского государства.
"И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это - моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!", - подчеркнул он.
Также Зеленский призвал жителей временно оккупированных российской армией украинского Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей "приезжать чаще" на свободные территории.
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"И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали чаще. С Донбасса, из Крыма.
Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы – одна семья. И Донбасс, и Крым", – отметил президент Украины.
"И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - добавил он на русском языке.
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