На Новый год Зеленский назвал свою "главную цель"

Об этом он заявил, перечисляя достижения Украины и украинцев уже в прошлом 2021 году, передает Еспресо.TV со ссылкой на размещенный в открытом доступе полный текст приветствия от главы украинского государства.



"И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это - моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!", - подчеркнул он.



Также Зеленский призвал жителей временно оккупированных российской армией украинского Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей "приезжать чаще" на свободные территории.



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"И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали чаще. С Донбасса, из Крыма.

Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы – одна семья. И Донбасс, и Крым", – отметил президент Украины.



"И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - добавил он на русском языке.







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