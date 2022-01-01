На Новый год от российского обстрела на Донетчине погиб защитник Украины

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 1 января 2022 года, передает Еспресо.TV.



Все три вражеских обстрела имели место в пределах Донецкой области:

неподалеку от Майского - из автоматических станковых гранатометов,

вблизи Авдеевки - из стрелкового оружия,

в сторону Водяного – из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщает Министерство обороны Украины.

Как отмечается, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем "заставили противника прекратить обстрелы".

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются неизменными", – уверяют в Минобороны.



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По состоянию на 7 часов утра 1 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.



А именно поблизости:



Широкино - из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

Новолуганского - где оккупанты совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия,



Водяного – из противотанковых гранатометов.

За сегодняшний день потерь среди украинских военнослужащих пока нет.





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