На новые школы в многодетных селах Ровенского Полесья нужен 1 млрд грн
В северных районах Ровенской области, где высокая рождаемость, за эти годы ощущается острая нехватка школ. Этот вопрос в областном совете обсуждали много раз, поскольку регулярно поступают обращения с просьбой выделить средства
На строительство школы в селе Водовороты Сарненского района необходимо более 137 млн грн. Здесь в школе на 220 учащихся в 2,5 изменения учится 614 детей. При этом в селе ежегодно растет количество детей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское Радио Трек .
В Рокитновском НПК в селе Ракитное в одном помещении в две смены учится 807 учеников. Во классы приспособили даже гардероб и медпункт. Стоимость проекту достройки школы на сегодняшний день составляет 150, 2 млн грн.
2,8 млн грн просит у властей области община села Дибровск, что на Заричненщине. В коллективном обращении учителя и родители обращают внимание властей на отсутствие помещений для обучения будущих первоклассников. В два класса здесь планируют реконструировать актовый зал.
В школе в Старом Селе учится 1100 учеников. А в селе Дроздынь - более 700 школьников. Учатся они в две смены в помещении клуба, в котором кровля требует капитального ремонта.
Всего на 11 учебных заведений преимущественно в северных районах Ровенской нужно 1 млрд грн.
"Ровенский областной совет в марте 2021 обратилась к руководству государства с просьбой об увеличении финансирования на строительство и реконструкцию учебных заведений. Ведь построить их только за счет областного бюджета и бюджетов общин невозможно", - отмечается в материале.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное