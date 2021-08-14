На новые школы в многодетных селах Ровенского Полесья нужен 1 млрд грн

На строительство школы в селе Водовороты Сарненского района необходимо более 137 млн грн. Здесь в школе на 220 учащихся в 2,5 изменения учится 614 детей. При этом в селе ежегодно растет количество детей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское Радио Трек .



В Рокитновском НПК в селе Ракитное в одном помещении в две смены учится 807 учеников. Во классы приспособили даже гардероб и медпункт. Стоимость проекту достройки школы на сегодняшний день составляет 150, 2 млн грн.



2,8 млн грн просит у властей области община села Дибровск, что на Заричненщине. В коллективном обращении учителя и родители обращают внимание властей на отсутствие помещений для обучения будущих первоклассников. В два класса здесь планируют реконструировать актовый зал.



В школе в Старом Селе учится 1100 учеников. А в селе Дроздынь - более 700 школьников. Учатся они в две смены в помещении клуба, в котором кровля требует капитального ремонта.



Всего на 11 учебных заведений преимущественно в северных районах Ровенской нужно 1 млрд грн.



"Ровенский областной совет в марте 2021 обратилась к руководству государства с просьбой об увеличении финансирования на строительство и реконструкцию учебных заведений. Ведь построить их только за счет областного бюджета и бюджетов общин невозможно", - отмечается в материале.





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