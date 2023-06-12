Об этом он сообщил в телеграмме.

"В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи "самолетной коалиции". В этом случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов", - заявил Резников.

Министр обороны отметил, что важным вопросом является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Причем, такие хабы должны существовать как на территории Украины, так и в дружественных пограничных странах.

Резников также сообщил, что обсуждать такие вопросы будут с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к "самолетовой коалиции". Он назвал и кто будет входить в состав украинской делегации – это представители Воздушных Сил. Для этого командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил офицеров, управляющих подготовкой пилотов и логистическими вопросами.

Также министр добавил, что неизменным в обсуждении остается предоставление Украине ПВО, снарядов амуниции, артиллерии.

"Наши приоритеты не изменились. Эта война – это война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно", – сказал он.

Очередная встреча глав минобороны стран-союзников Украины в формате "Рамштайн", где они будут обсуждать оказание военной помощи нашей стране, состоится в четверг, 15 июня, в Брюсселе.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 12 заседаний На последней, 25 мая, обсудили поиск дополнительных систем ПВО для Киева, обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и создание нового центра обслуживания танков Leopard. Страны-участники также посвятили время усилению защиты Украины, в частности, поставке снарядов калибра 155 мм, систем противовоздушной обороны, радаров и другой амуниции.

Также на встрече сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. В целом, в списке стран, которые предложили обучать украинских пилотов: Великобритания , Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Польша.

А еще генерал Марк Милли отметил , что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.