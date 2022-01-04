На новогодние праздники россияне увеличили количество снайперов на Донбассе и провели тренировку по управлению огнем артиллерии, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.



Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, на период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения", - говорится в сообщении.



Кроме того, российские оккупационные войска вдоль линии столкновения развернули дополнительные элементы разведывательной системы, а также увеличили количество снайперских пар.



Разведка отмечает, что под руководством офицеров российских вооруженных сил оккупанты проводят тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил.

28 декабря 2021 года разведка сообщила, что россияне отправляют на Донбасс снайперов, связистов и артиллеристов и завозят боевую технику.

В течение суток 3 января российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.