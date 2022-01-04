На новогодние праздники россияне увеличили количество снайперов на Донбассе и провели тренировку по управлению огнем артиллерии, - разведка
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что во время новогодних праздников российские оккупационные войска усилили свои позиции на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, на период проведения новогодних праздников противник усилил передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские оккупационные войска вдоль линии столкновения развернули дополнительные элементы разведывательной системы, а также увеличили количество снайперских пар.
Разведка отмечает, что под руководством офицеров российских вооруженных сил оккупанты проводят тренировки по управлению огнем артиллерии с уточнением целей для поражения на позициях подразделений Объединенных сил.
- 28 декабря 2021 года разведка сообщила, что россияне отправляют на Донбасс снайперов, связистов и артиллеристов и завозят боевую технику.
- В течение суток 3 января российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил трижды нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного.
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