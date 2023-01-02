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На Новогоднем выступлении за спиной Путина стояли ряженые ФСБшники, - полковник СБУ Костенко

2 января, 2023 понедельник
14:38
война с Россией

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко считает, что Новогоднее выступление Путина – это клоунада времен Советского Союза

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Примитивный лидер Путин рассказывает своей примитивной аудитории. В России есть часть людей, которая все понимает, но боится. Основная масса россиян – это 70-80% поддерживающих вторжение России в Украину. Новогоднее выступление Путина – это клоунада 1950-1960 годов времен Советского Союза Путин - это человек, который ни разу не был на фронте. Начавший самую кровавую войну современной истории. Эта война убила сотню тысяч его сограждан непонятно зачем. Этот человек рассказывает о каких-то победах, которых по факту нет. Путин рассказывает о новых территориях, которые они не смогли взять по пути своей массовости и своей безжалостности", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ также добавил, что оккупанты захватили украинцев, которых сейчас удерживают в плену.

"Все это Путин пытается объяснить своим гражданам. Объяснить, что они возвращают российский суверенитет. Кому нужна та Россия! Ее вообще скоро не будет. Это будут страны со своими собственными суверенитетами. Все, что Путин сейчас рассказывает – это агония, он пытается объяснить свои проигрыши Уже все эксперты признали, что фон на котором стоит Путин - это не солдаты, участвовавшие в войне в Украине, это ряженые ФСБешники, потому что Путин боится реальных солдат, которые пришли с войны и стали бы у него за спиной. Он всегда обманывает российский народ", – добавил Костенко.

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