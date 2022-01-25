На Нормандской встрече советников будут определять дату переговоров Украины с террористами об "особом статусе" ОРДЛО, - dpa
Политические советники лидеров "нормандского" формата могут при переговорах в Париже согласовать переговоры Украины с террористами "Л/ДНР"
Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, передает DW.
Во время переговоров хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с представителями террористов об "особом статусе" ОРДЛО.
Украина официально отвергает все инициативы по переговорам с представителями террористов, потому что РФ является стороной конфликта.
Также во время переговоров советников пойдет речь о "гуманитарных мерах и рассуждениях относительно будущего Украины".
- Напомним, в среду, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.
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