На Нормандской встрече советников будут определять дату переговоров Украины с террористами об "особом статусе" ОРДЛО, - dpa

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, передает DW.



Во время переговоров хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с представителями террористов об "особом статусе" ОРДЛО.



Украина официально отвергает все инициативы по переговорам с представителями террористов, потому что РФ является стороной конфликта.

Также во время переговоров советников пойдет речь о "гуманитарных мерах и рассуждениях относительно будущего Украины".

Напомним, в среду, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки.