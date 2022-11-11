На Никопольщине в результате артобстрела россиян ранены двое мужчин

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В результате обстрела ранения получили двое мужчин – 35 и 68 лет. Обоих доставили в местную больницу. Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести. Детали обстрелов выясняются.

В ночь на 11 ноября оккупанты били по Марганецкой, Никопольской и Мировской громадам Днепропетровщины. В результате обстрелов были повреждены помещения учебного заведения и частное жилье

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