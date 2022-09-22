На Никопольщине россияне за сутки обстреляли дома, больницы, школу, музей и убили мужчину
На Днепропетровщине в ночь на 22 сентября россияне из "градов" обстреляли дома, газопровод, больницы, школу, музей, магазины и убили мужчину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Около полуночи россияне накрыли "градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам из 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину. В городе изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов".
Также оккупанты попали в две больницы, школу, краеведческий музей, футбольное поле, админздания, магазины, рынок и стелы на Аллее памяти.
Российские обстрелы привели к четырем пожарам в торговых киосках и гаражах. Спасатели потушили огонь.
В Кривом Роге из-за атаки российского дрона-камикадзе загорелось двухэтажное здание. Пожар был потушен, люди не пострадали.
- Днем 21 сентября российские захватчики попали в гражданскую инфраструктуру и сельхозпредприятие в Днепропетровской области.
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