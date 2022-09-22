Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Около полуночи россияне накрыли "градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам из 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину. В городе изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов".

Также оккупанты попали в две больницы, школу, краеведческий музей, футбольное поле, админздания, магазины, рынок и стелы на Аллее памяти.

Российские обстрелы привели к четырем пожарам в торговых киосках и гаражах. Спасатели потушили огонь.

В Кривом Роге из-за атаки российского дрона-камикадзе загорелось двухэтажное здание. Пожар был потушен, люди не пострадали.

Днем 21 сентября российские захватчики попали в гражданскую инфраструктуру и сельхозпредприятие в Днепропетровской области.

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