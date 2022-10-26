Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

Оккупанты били по Красногригорьевской общине. Люди не пострадали, однако повреждена линия электропередачи. В результате российской атаки более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают.

25 октября россияне атаковали Днепр и попали в АЗС. В результате погибли беременная женщина и работник заправки. Было известно о трех раненых.

По состоянию на 26 октября количество раненых выросло до четырех . Среди них – двое мужчин и две женщины. Они находятся в больнице. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии.

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