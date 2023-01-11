На Николаевщину вернулись более 100 тыс. человек, малый и средний бизнес возобновляет работу
По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в областной центр вернулись уже 50-70 тыс. жителей, в область – около 100 тыс. человек; малый и средний бизнес постепенно возобновляет работу
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.
По словам Виталия Кима, люди возвращаются в Николаевскую область: количество населения увеличилось на 50-70 тысяч в Николаеве, в области - более чем на 100 тыс.
"Большой бизнес пока не возвращается, он оценивает риски, потому что в течение 3-4 месяцев было релоцировано много предприятий. Это время и деньги, поэтому сразу возвращаться, думаю, они не будут. На это уйдет какое-то время в крупном бизнесе. Но определенное количество крупных предпринимателей возвращается и разворачивает здесь деятельность. Что касается малого и среднего бизнеса, который необходим и связан с обслуживанием людей, он возвращается, но деловая активность сейчас очень слабая, нужно время и более безопасные условия, и желательно зерновой коридор, чтобы деловая активность выросла ощутимо", - заявил Виталий Ким.
- Напомним, 19 декабря глава Николаевской ОВА Виталий Ким информировал , что ситуация с водой в Николаеве улучшается, электроснабжение в городе стабильное.
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