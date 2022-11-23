На Николаевщину ежедневно возвращается около 500 человек, половина жителей уже в регионе, - Ким
Более половины жителей Николаевской области сейчас находятся в регионе: каждый день возвращается более 500 человек, а эвакуационные автобусы не заполняются
Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Медиацентре Украина – Укринформ.
Виталий Ким сообщает, что в настоящее время в Николаевской области находятся более 600 тыс. человек - это половина от 1,2 млн человек, проживавших в регионе до начала полномасштабного вторжения.
Глава ОВА утверждает, что эвакуационные автобусы из Николаевской области не заполняются, ведь люди возвращаются домой:
"На постоянной основе на протяжении всего времени с 24 февраля у нас работали эвакуационные автобусы. Более трех месяцев они не заполняются – даже один. У нас эта программа есть, но выезжают единицы. 500+ человек возвращаются ежедневно сейчас в Николаевскую область", - сказал он. Виталий Ким.
Он также отметил, что Николаевщина сейчас готова принять эвакуируемых из Херсона людей.
"За последние дни по Херсону и правому берегу Днепра регулярно идут обстрелы РСЗО и артиллерией, есть человеческие жертвы. Вопросы эвакуации будет обеспечивать Херсонская ОВА, мы поможем. Мы готовы принимать людей, предоставлять автобусы", - говорится в сообщении.
- Вчера, 22 ноября, Виталий Ким информировал , что осталось освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы юридически Николаевщина вышла из состояния воюющей области.
- Тогда же руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что операция на Кинбурнской косе продолжается. Она подчеркнула, что нужна информационная тишина, пока и ВСУ продолжают борьбу с оккупантами.
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