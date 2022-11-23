Об этом информирует глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Медиацентре Украина – Укринформ.

Виталий Ким сообщает, что в настоящее время в Николаевской области находятся более 600 тыс. человек - это половина от 1,2 млн человек, проживавших в регионе до начала полномасштабного вторжения.

Глава ОВА утверждает, что эвакуационные автобусы из Николаевской области не заполняются, ведь люди возвращаются домой:

"На постоянной основе на протяжении всего времени с 24 февраля у нас работали эвакуационные автобусы. Более трех месяцев они не заполняются – даже один. У нас эта программа есть, но выезжают единицы. 500+ человек возвращаются ежедневно сейчас в Николаевскую область", - сказал он. Виталий Ким.

Он также отметил, что Николаевщина сейчас готова принять эвакуируемых из Херсона людей.

"За последние дни по Херсону и правому берегу Днепра регулярно идут обстрелы РСЗО и артиллерией, есть человеческие жертвы. Вопросы эвакуации будет обеспечивать Херсонская ОВА, мы поможем. Мы готовы принимать людей, предоставлять автобусы", - говорится в сообщении.

Вчера, 22 ноября, Виталий Ким информировал , что осталось освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы юридически Николаевщина вышла из состояния воюющей области.

Тогда же руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что операция на Кинбурнской косе продолжается. Она подчеркнула, что нужна информационная тишина, пока и ВСУ продолжают борьбу с оккупантами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb