Об этом информирует в телеграме глава Николаевского областного совета Анна Замазеева .

"Под обстрелами оказались город Николаев и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады. Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 22 человека", - говорится в сообщении.



Известно, что все пострадавшие были доставлены в больницы и получают необходимую помощь.



"По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 284 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 109 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Замазеева.

Накануне россияне ударили ракетами по Николаеву: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы, в том числе в результате обстрела погибли два человека, еще 20 человек ранены

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espreso