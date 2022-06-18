На Николаевщине за сутки от российских обстрелов пострадали 22 человека
Населенные пункты Баштанского и Николаевского районов и областной центр продолжают обстреливать российские оккупанты. Только за последние сутки ранены 22 человека
Об этом информирует в телеграме глава Николаевского областного совета Анна Замазеева .
"Под обстрелами оказались город Николаев и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады. Всего за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 22 человека", - говорится в сообщении.
Известно, что все пострадавшие были доставлены в больницы и получают необходимую помощь.
"По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 284 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 109 пострадавших получили помощь амбулаторно", - добавила Замазеева.
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Накануне россияне ударили ракетами по Николаеву: поврежден объект инфраструктуры, есть жертвы, в том числе в результате обстрела погибли два человека, еще 20 человек ранены
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