На Николаевщине за прошедшие сутки в результате обстрелов армии РФ пострадали 7 человек, из них 2 ребенка
23 августа российские оккупанты обстреливали Николаевскую область, пострадали 7 человек, из них 2 ребенка
Об этом информирует глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Вчера 23 августа под обстрелами рашистов были населены пункты Баштанской, Широковской, Новобугской и Березнеговатской общин. Есть повреждение и разрушение домов мирного населения.
"Ночью оккупанты нанесли серьезный удар по г. Новый Буг. Зафиксированы попадания в жилые дома", - говорится в сообщении.
Предварительно известно, что 7 человек получили ранения, из них 2 - ребенка.
В настоящее время в больницах находятся 315 украинцев, пострадавших от рашистов. Еще 77 пострадавших получили помощь амбулаторно.
- По состоянию на 20 августа российские окупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта.
- На 21 августа в николаевских больницах находятся 369 гражданских жителей, пострадавших от преступлений российской армии.
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