Об этом информирует глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Вчера 23 августа под обстрелами рашистов были населены пункты Баштанской, Широковской, Новобугской и Березнеговатской общин. Есть повреждение и разрушение домов мирного населения.

"Ночью оккупанты нанесли серьезный удар по г. Новый Буг. Зафиксированы попадания в жилые дома", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что 7 человек получили ранения, из них 2 - ребенка.

В настоящее время в больницах находятся 315 украинцев, пострадавших от рашистов. Еще 77 пострадавших получили помощь амбулаторно.

По состоянию на 20 августа российские окупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта.

На 21 августа в николаевских больницах находятся 369 гражданских жителей, пострадавших от преступлений российской армии.

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