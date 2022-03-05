На Николаевщине ВСУ одним выстрелом уничтожили 70 оккупантов, - председатель ОВА
Еще ориентировочно 300 получили ранения
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Еспресо.TV.
"Несколько часов назад, во время обстрелов было три залпа из установки "Смерч" по нашим позициям, но все они прошли мимо. У нас только трое раненых. В ответ на эти обстрелы наши навели прицел и произвели один выстрел, в результате которого у орков 300 раненых и 70 погибших. Такая вот разница в качестве между нашими военными", - рассказал глава области.
- Напомним, В Николаевской области егеря организуют "сафари" и будут помогать искать и уничтожать вражеские отряды.
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