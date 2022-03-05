Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Николаевщине ВСУ одним выстрелом уничтожили 70 оккупантов, - председатель ОВА

На Николаевщине ВСУ одним выстрелом уничтожили 70 оккупантов, - председатель ОВА

5 мартa, 2022 суббота
21:34
война с Россией

Еще ориентировочно 300 получили ранения

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Еспресо.TV.

"Несколько часов назад, во время обстрелов было три залпа из установки "Смерч" по нашим позициям, но все они прошли мимо. У нас только трое раненых. В ответ на эти обстрелы наши навели прицел и произвели один выстрел, в результате которого у орков 300 раненых и 70 погибших. Такая вот разница в качестве между нашими военными", - рассказал глава области.

  • Напомним, В Николаевской области егеря организуют "сафари" и будут помогать искать и уничтожать вражеские отряды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

обстрелы
Николаевская область
Читайте также:
Олександр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
Шуфрич
4 мартa, 2022 пятница
Нардепа Шуфрича, задержанного на фотографировании позиций ВСУ, передали в СБУ, - Бирюков
Олаф Шольц
4 мартa, 2022 пятница
Канцлер Германии не видит необходимости "сменить режим" в России
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.57
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 34.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 мартa
22:26
сирена
На Закарпатье впервые звучали сирены. Но случайно
22:26
МВФ
МВФ готовит для Украины экстренную помощь, - заявление Фонда
22:19
С правом проживания минимум на год: ЕС выделяет €500 млн в помощь беженцам из Украины
22:12
Надо выходить и гнать это зло из наших городов. Зеленский призвал украинцев протестовать против оккупации
22:05
Байден
Байден – россиянам: "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины"
22:01
Помощник нардепа передавал данные об обороноспособности Украины ФСБ с 2014 года, ему объявили подозрение в госизмене
21:46
Россияне грабят людей на трассах Сумской области, - ОВА
21:25
С начала войны в ряды терробороны записалось более 100 тыс. украинцев, - Маляр
21:19
посольство США
США призывают своих граждан срочно выехать из России
21:11
Anonymous
Группа хакеров Anonymous выключила сайт ФСБ РФ
20:57
Пациентов Бородянского психоневрологического диспансера освободило украинское спецподразделение
20:46
События в Украине складываются так, как Китай не хотел бы видеть, - глава МИД КНР
20:43
IBM
IBM приостанавливает продажу своих технологий в России
20:41
Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, но пени и штрафов не будет, - СНБО
20:39
Обновлено
В Москву прибыл премьер Израиля говорить с Путиным о войне в Украине
20:24
В Харькове после бомбежки военного городка погибли 4 нацгвардейца
20:17
Украинцы сбили над Краматорском вражескую ракету. Видео
20:15
Эксклюзив
Славянская община города Сакраменто и Церковь "Дом хлеба" организовала самолет с гуманитарной помощью для украинцев
20:10
Эмине Эрдоган
Первая леди Турции призвала остановить войну в Украине
20:03
Под Волновахой ликвидировали "преемника" Моторолы
19:55
Анатолий Тимощук
Экс-капитан сборной Украины Тимощук отказался платить алименты из-за санкций в сторону России, он до сих пор не прокомментировал военные действия РФ
19:39
В Ростове развернули штаб "ЧВК Вагнер" для вербовки людей на войну в Украину, - Генштаб ВСУ
19:36
Российские войска остаются в Энергодаре и контролируют АЭС, - мэр города
19:35
Россия заявила, что возобновляет наступательные действия после "режима тишины"
19:34
Оккупанты под прикрытием танков начали пехотные атаки в Луганской области
19:24
Энергоатом показал, как выглядит ЗАЭС после атаки российских оккупантов. Фото
19:20
Больницы оккупированного Крыма переполнены российскими военными, - представительство Зеленского
19:07
Ту-22М
На Николаев летят бомбардировщики, – председатель ОВА
18:56
Арахамия: Третий раунд переговоров состоится 7 марта
18:53
Правительство определило порядок бронирования военнообязанных для предприятий и учреждений
18:50
Вадим Денисенко
Беларусь начали массово покидать мужчины, - МВД Украины
18:49
ГУР обнародовало список российских военных, вторгшихся в Украину из Беларуси
18:40
Александр Поветкин
А называл нас братским сердцем. Хрен ты моржевый и трус, - жена Усика раскритиковала русского боксера Поветкина
18:34
"Нас Путин предал": СБУ опубликовала видео с пленным оккупантом
18:34
"Обстреливают мирных жителей, не дают выезжать на вызовы скорой", – глава Сумской ОВ о ситуации в Тростянце
18:34
Закройте небо. Зеленский в Zoom поговорил с американскими сенаторами
18:31
На Житомирщине тероборона захватила российский грузовик с ракетами
18:30
ржд
До возвращения мира в Украину: РФ и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог
18:15
Адвокат Новиков: наша команда собирает факты военных преступлений Путина и российской армии для Гааги
18:08
Санкции против России
Деньги по продаже нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине – Центр оборонных реформ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV