На Николаевщине ВСУ из "Стугны" уничтожили российский танк
В Николаевской области украинские морпехи уничтожили российский танк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стугна"
Об этом сообщило Командование морской пехоты в Фейсбуке.
"На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна", 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, демилитаризовали рашистский танк!" - подчеркнули военные.
- 2 июня на Востоке Украины украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт врага, 32 оккупанта и около 10 единиц техники.
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