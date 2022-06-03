Об этом сообщило Командование морской пехоты в Фейсбуке.

"На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна", 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, демилитаризовали рашистский танк!" - подчеркнули военные.

2 июня на Востоке Украины украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт врага, 32 оккупанта и около 10 единиц техники.

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