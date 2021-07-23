На Николаевщине во время военных учений снаряд разорвался возле населенного пункта

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Анатолий Прошин, передает " УНИАН ".



"В ходе проведения практической фазы учений с боевой стрельбой на полигоне" Широкий лан "произошло отклонение и падения снаряда в поле, недалеко от населенного пункта, который находится на границе с полигоном. В результате инцидента пострадавших нет. Есть незначительные повреждения забора (частного домовладения), но силами военных были приняты все необходимые меры и оказана всесторонняя помощь по восстановлению поврежденного имущества ", - сказал Прошин.

По его словам, в настоящее время претензий к военнослужащим со стороны гражданского населения нет.

Прошин уточнил, что снаряд разорвался в поле, а не в населенном пункте.

"Казацкая булава -2021" - международные украинской-британские военные учения "Казацкая булава -2021" проходят на Николаевщине с 12 по 24 июля. Также в учениях принимают участие представители Канады, США, Швеции.