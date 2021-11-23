На Николаевщине в Черном море нашли перевернутую лодку: два человека погибли, еще одного ищут
Вблизи острова Березань Николаевской области затонула лодка с людьми
Об этом заявили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"22 ноября на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин", - говорится в сообщении.
По словам рыбака, в лодке находились три человека.
Спасатели прибыли на место трагедии и достали из воды тела погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. Также продолжаются поиски третьего мужчины 1967 г.р., тело которого не было найдено.
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