На Николаевщине в Черном море нашли перевернутую лодку: два человека погибли, еще одного ищут

Об этом заявили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.



"22 ноября на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак, в акватории Черного моря вблизи острова Березань, обнаружил перевернутую алюминиевую лодку и тела двух погибших мужчин", - говорится в сообщении.



По словам рыбака, в лодке находились три человека.



Спасатели прибыли на место трагедии и достали из воды тела погибших в 1949 г.р. и 1961 г.р. Также продолжаются поиски третьего мужчины 1967 г.р., тело которого не было найдено.

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