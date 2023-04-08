Об этом отчитались в Одесской городской администрации со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Юг".

"08 апреля 2023 года, около 13:00, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный беспилотник "Supercam", - отметили в пресс-службе.