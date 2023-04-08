На Николаевщине уничтожили вражеский беспилотник "Supercam"
Днем 8 апреля защитники ликвидировали российский разведывательный беспилотник "Supercam", зафиксированный над Николаевщиной
Об этом отчитались в Одесской городской администрации со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Юг".
"08 апреля 2023 года, около 13:00, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный беспилотник "Supercam", - отметили в пресс-службе.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что 7 апреля авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, украинские военные близ Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25.
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