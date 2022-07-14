На Николаевщине уничтожен пункт управления и склад боеприпасов оккупантов, - ОК "Юг"

Об этом сообщает штаб Оперативного командования "Юг".

"Наши подразделения нанесли четыре точных удара по вражеским целям на Николаевщине. Как следствие, уничтожены пункт управления и состав боеприпасов противника в Снегиревском и Баштанском районах", - говорится в сообщении.

Также сегодня, 14 июля, советник главы военной администрации Сергей Хлань рассказал, что вблизи Херсона горит управление стратегических коммуникаций оккупантов.

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