На Николаевщине уничтожен пункт управления и склад боеприпасов оккупантов, - ОК "Юг"
Пункт управления и склад боеприпасов противника уничтожены в Снегиревском и Баштанском районах
Об этом сообщает штаб Оперативного командования "Юг".
"Наши подразделения нанесли четыре точных удара по вражеским целям на Николаевщине. Как следствие, уничтожены пункт управления и состав боеприпасов противника в Снегиревском и Баштанском районах", - говорится в сообщении.
- Также сегодня, 14 июля, советник главы военной администрации Сергей Хлань рассказал, что вблизи Херсона горит управление стратегических коммуникаций оккупантов.
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