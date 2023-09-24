На Николаевщине столкнулись три автомобиля: 2 погибших, 2 пострадавших

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, в ДТП попали три автомобиля: BMW 330D, Ford Ranger и Mersedes Bens Sprinter.

В результате столкновения погибли 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW. 40-летний водитель и 29-летний пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести. Водитель Ford не пострадал.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.