На Николаевщине столкнулись три автомобиля: 2 погибших, 2 пострадавших
В воскресенье, 24 сентября, на трассе Н-11 "Николаев – Днепр" неподалеку от поселка Марьевка Баштанского района столкнулись три автомобиля. В результате ДТП есть погибшие и раненые
Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
По его словам, в ДТП попали три автомобиля: BMW 330D, Ford Ranger и Mersedes Bens Sprinter.
В результате столкновения погибли 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW. 40-летний водитель и 29-летний пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести. Водитель Ford не пострадал.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
- Ранее, 19 сентября, в австрийской Каринтии в аварию попал международный рейсовый автобус, среди пассажиров которого были украинцы. Один человек погиб, еще около 20 получили ранения.
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