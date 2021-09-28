На Николаевщине столкнулись два грузовика и микроавтобус: погибли 4 человека, еще 7 госпитализированы
В понедельник, 27 сентября, на автодороге Снигиревка-Калиновка в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовиков DAF и КамАЗ с прицепом
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области
Авария произошла около 19:55 вблизи с. Широкое. В микроавтобусе находились 11 человек. В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия.
Еще семь пассажиров микроавтобуса в возрасте от 29 до 47 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
62-летний и 47-летний водители грузовиков не пострадали.
Происшествие квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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