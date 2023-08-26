На Николаевщине столкнулись два автомобиля: есть погибший и 8 травмированных

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

"Вчера, 25 августа, примерно в 23:20 на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи села Половинки Николаевского района произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Renault Laguna", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Николаевской области

Отмечается, что в результате аварии погиб 32-летний пассажир Renault, его водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.

Водитель и пассажиры автомобиля Mercedes, среди которых четверо детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".