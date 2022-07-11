На Николаевщине СБУ разоблачила злоумышленника, который незаконно переправлял мужчин за границу
В Николаевской области СБУ разоблачила канал незаконной переправки граждан Украины через государственную границу
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что СБУ в Николаевской области разоблачили организатора канала незаконной переправки граждан Украины через госграницу. Мужчину задержали при передаче второй части денежного вознаграждения в размере 45 тысяч грн за полный пакет поддельных документов.
СБУ установила, что организатором незаконной схемы был житель Николаева, один из бывших членов местной организованной преступной группировки, который за денежное вознаграждение в размере $3500, и с помощью своих подельников за рубежом, изготовлял фиктивные документы о якобы трудоустройстве в иностранную фирму. Таким образом, молодой человек обещал гражданам Украины беспроблемное пересечение границы.
В настоящее время организатор преступной схемы задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Злоумышленника содержат под стражей.
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