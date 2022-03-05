На Николаевщине сбили четыре вражеских вертолета и отобрали у захватчиковтехнику
В Николаевской области украинские защитники сбили четыре вертолета российских оккупантов. Также они отобрали у врага технику
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV .
"3 вертолета врага есть (то есть сбиты на земле уже)", - написал КИМ.
Также, по его словам, украинские защитники отобрали у российских захватчиков технику.
"Не паникуйте! Сейчас едет техника из Кульбакино с буквой "z". Это захваченная нами техника", - добавил глава Николаевской ОГА.
В ВМС ВСУ сообщили, что сбиты были четыре российских вертолета.
"Только что, в Николаевской области, наши морские пехотинцы вместе с побратимами из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу три единицы", - рассказал командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неежпапа.
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Напомним, под Харьковом украинские войска перешли в наступление.
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