Об этом сообщает ГСЧС.

Погибшим детям было 7 и 9 лет. Автомобиль упал в 14:00 18 декабря на территории Первомайской территориальной громады.

"18 декабря около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в селе Кинецполь Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация: с автомобильного моста в р. Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma, в результате чего погибли 5 человек из них 2 ребенка (2015 и 2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части провели работы по деблокированию тел погибших, использовав гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.

Транспортное средство с помощью крана вытащили из водоема на берег.

В Житомирской области, 7 декабря, автомобиль с местной супружеской парой подорвался на мине, мужчина и женщина погибли, 8 несовершеннолетних детей остались сиротами.

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