На Николаевщине с моста упал автомобиль: 5 человек погибли, среди которых 2 детей
В поселке Кинецполь на Николаевщине с моста в реку Кодыма упал автомобиль, погибли 5 человек, среди них двое детей
Об этом сообщает ГСЧС.
Погибшим детям было 7 и 9 лет. Автомобиль упал в 14:00 18 декабря на территории Первомайской территориальной громады.
"18 декабря около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в селе Кинецполь Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация: с автомобильного моста в р. Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma, в результате чего погибли 5 человек из них 2 ребенка (2015 и 2017 г.р.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части провели работы по деблокированию тел погибших, использовав гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.
Транспортное средство с помощью крана вытащили из водоема на берег.
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