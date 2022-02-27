На Николаевщине российская ДРГ сдалась местным жителям
В Николаевской области члены диверсионно-разведывательной группы сдались местному населению
Об этом сообщила областная полиция.
Там сообщили, что четверо военных, в возрасте от 18 до 29 лет, после боя и разгрома их колонны на границе с Херсонщиной сложили оружие и сдались местным жителям.
"Говорят, думали, что приехали на учения, а когда увидели что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанных лиц тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", - сказали в полиции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное