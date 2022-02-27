На Николаевщине российская ДРГ сдалась местным жителям

Об этом сообщила областная полиция.

Там сообщили, что четверо военных, в возрасте от 18 до 29 лет, после боя и разгрома их колонны на границе с Херсонщиной сложили оружие и сдались местным жителям.

"Говорят, думали, что приехали на учения, а когда увидели что происходит, решили сдаться. У диверсантов изъяли документы, сейчас указанных лиц тщательно проверяют, выясняются все обстоятельства", - сказали в полиции.

