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На Николаевщине россияне обстреляли дома, произошло возгорание полей, урочища

20 июля, 2022 среда
09:03
война с Россией

В Николаевской области 19 - 20 июля оккупанты обстреляли более 15 домов, поля с зерном, лесное урочище. Из-под завалов спасли двух человек

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме.

"Вчера, 19 июля, ориентировочно с 12:30 фиксировались обстрелы сел Мирное, Заря, Котлярово Шевченковской общины. В результате чего произошло разрушение жилых домов, возгорания полей с зерновыми. Пострадавших нет. Днем, 19 июля, в 15:40, в лесном урочище Галицыновской общины горели хвойная подстилка и лесные насаждения", - отметил он.

Около 18:00 – 19:00 оккупанты открыли огонь по Лиманам. В результате горели жилые и дачные дома.

Днем 19 июля в Широковской общине россияне разрушили или повредили семь домов. Также попадали за пределы населенных пунктов. Люди не пострадали.

Ориентировочно с 2:20 до 3:00 20 июля оккупанты неоднократно обстреляли Баштанскую общину. По предварительной информации, взрывы прогремели возле нескольких городов и сел. Загорелись пожнивные остатки на поле. Подробную информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Так, около 2:00 - 2:30 под обстрел попало пгт Березнеговатое, в результате ракетных обстрелов повреждены восемь жилых домов. Из под завалов спасены два человека. Также примерно в это время под вражеский обстрел попали объекты инфраструктуры и жилые дома в селах Калуга и Высунск. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Виталий Ким.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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