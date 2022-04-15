На Николаевщине россияне нанесли артиллерийские удары по школе, в которой ранее размещались
У поселке Снигиревка, на Николаевщине, оккупанты нанесли артиллерийские удары по школе, в которой раньше размещались
Об этом сообщили в ОК "Юг".
"Оставив позиции у школы и на придомовых дворах, оккупанты выехали за поселок и дерзко нанесли ракетно-артиллерийские удары по тем же объектам инфраструктуры, где базировались. Все это осуществляется с целью обвинения украинских войск в нанесении ударов по собственному мирному населению" , – говорится в сообщении.
В Снигиревской школе Николаевской области оккупанты ранее размещали подразделения и технику.
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