На Николаевщине разбился вертолет. Есть погибшие
Утром субботы, 17 июля 2021 года, в Николаевской области произошло падение и возгорание вертолета Ми-2, принадлежащего местной агрокомпании
Об этом передает Еспресо.TV .
"17 июля в 6:08 вблизи с.Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим горением, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)", - говорится в утреннем возведении ГСН.
Вертолет упал на поле.
Пожар, площадь которого составила 6 кв. м, пожарные в 06:15 локализовали и в 6:35 - ликвидирован.
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