На Николаевщине разбился вертолет. Есть погибшие

Об этом передает Еспресо.TV .

"17 июля в 6:08 вблизи с.Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим горением, в результате чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)", - говорится в утреннем возведении ГСН.



Вертолет упал на поле.

Пожар, площадь которого составила 6 кв. м, пожарные в 06:15 локализовали и в 6:35 - ликвидирован.

















Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb