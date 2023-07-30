На Николаевщине произошло ДТП: три человека погибли, еще трое госпитализированы
В ночь на воскресенье, 30 июля, в городе Вознесенск Николаевской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб водитель одного из авто и два пассажира, еще три человека получили ранения
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Отмечается, что ДТП произошло на улице Киевской в районе автозаправочной станции. Там столкнулись автомобили ВАЗ-210990 и Suzuki Vitara.
За рулем ВАЗ находился 20-летний мужчина, он погиб на месте. Кроме этого, получили травмы, несовместимые с жизнью, двое пассажиров – молодые люди 19 и 23 лет.
Еще двое пассажиров 22 и 26 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также получил травмы 57-летний водитель Suzuki Vitara.
По информации полиции Николаевской области, всех травмированных доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.
Следователи квалифицировали событие по признакам статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
- В среду, 12 июля, в Черниговской области пригородный поезд, следовавший по маршруту Чернигов — Нежин, врезался в легковушку Volkswagen, водитель которого нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы.
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