На Николаевщине произошло ДТП: три человека погибли, еще трое госпитализированы

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Киевской в районе автозаправочной станции. Там столкнулись автомобили ВАЗ-210990 и Suzuki Vitara.

За рулем ВАЗ находился 20-летний мужчина, он погиб на месте. Кроме этого, получили травмы, несовместимые с жизнью, двое пассажиров – молодые люди 19 и 23 лет.

Еще двое пассажиров 22 и 26 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также получил травмы 57-летний водитель Suzuki Vitara.



По информации полиции Николаевской области, всех травмированных доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.



Следователи квалифицировали событие по признакам статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.