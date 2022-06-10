На Николаевщине пиротехники впервые столкнулись с обломками противокорабельной ракеты
Николаевские пиротехники при разминировании впервые обнаружили обломки противокорабельной ракеты
Об этом сообщили в ОК "Юг".
Обломки противокорабельной ракеты были обнаружены при разминировании территорий, которые обстреливала Россия.
"Все факты проявления враждебной агрессии против Украины тщательно документируются и расследуются в рамках уголовного производства", - отмечают в "Юге".
- 9 июня в оперативном командовании "Юг" считали, что Россия явно поставила на паузу морскую десантную операцию.
- По состоянию на обед 10 июня российский агрессор готов выпустить по Украине 40 крылатых ракет с Черного моря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное