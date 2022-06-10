Об этом сообщили в ОК "Юг".

Обломки противокорабельной ракеты были обнаружены при разминировании территорий, которые обстреливала Россия.

"Все факты проявления враждебной агрессии против Украины тщательно документируются и расследуются в рамках уголовного производства", - отмечают в "Юге".

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